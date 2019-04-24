Ковальчук начнет матч с Латвией во втором звене

«Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина» В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Повод для беспокойства – есть! Часто ли команда, лидировавшая в РПЛ за шесть туров до конца, в итоге теряла титул? Такие случаи были. Но параллели с нынешним положением «Зенита» проводятся с трудом.

«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантах Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.

Адвокаты Кокорина: Никакого сотрясения мозга у Пака не было Во вторник адвокаты Кокорина-старшего Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова рассказали о ходе процесса и подготовке своего подзащитного к допросу, который пройдет в четверг.

Ковальчук – снова в сборной! Но как он будет делить с Малкиным 71-й номер? Только что (в 19.30 мск) Илья Ковальчук в Риге вывел сборную России на матч Евровызова против латвийцев. Большое возвращение!

Максим Боков: Преследователи «Зенита», берите пример с долматовского ЦСКА! Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» вспоминает 1998 год, когда армейцы, за которых он тогда выступал, завершили чемпионат серией из 12 побед и почти догнали «Спартак».

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это было Сегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Махачкале Чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.

Едем к белорусам. В четвертьфинале ЮЧМ наши встретятся с главными возмутителями спокойствия Последний матч в группе на ЮЧМ в Швеции сборной России не удался. Наши грешили удалениями и не смогли распечатать ворота хозяев турнира (0:3).

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

«Уважаемый Денис Климентьевич Пак, лучше горькая правда, чем сладкая ложь!» На судебных заседаниях по делу Кокорина и Мамаева присутствуют не только родственники обвиняемых, но и обыватели, решившие поддержать «узников Бутырки». Среди них – московский пенсионер Анатолий Маченков, который поделился с нашим корреспондентом своими мыслями о процессе.