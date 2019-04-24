Ковальчук начнет матч с Латвией во втором звене - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 19:10Хоккей

Ковальчук начнет матч с Латвией во втором звене

Тренерский штаб сборной России определился с составом на матч Еврочелленджа с Латвией.

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук начнёт игру во втором звене с Александром Кадейкиным и Александром Барабановым.

Состав сборной России:

Георгиев (Коновалов);

Рафиков — Любушкин, Ткачёв — Бурмистров — Плотников;

Хафизуллин — Зуб, Ковальчук — Кадейкин — Барабанов;

Киселевич — Елесин, Жафяров — Алексеев — Якупов;

Сергеев, Голышев — Красковский — Коршков, Злобин.

Игра состоится сегодня, 24 апреля, начало — в 19:30 мск.

24/04 18:00Футбол
«Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
23/04 22:45Футбол
Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Повод для беспокойства – есть!Часто ли команда, лидировавшая в РПЛ за шесть туров до конца, в итоге теряла титул? Такие случаи были. Но параллели с нынешним положением «Зенита» проводятся с трудом.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
23/04 21:30Футбол
Адвокаты Кокорина: Никакого сотрясения мозга у Пака не былоВо вторник адвокаты Кокорина-старшего Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова рассказали о ходе процесса и подготовке своего подзащитного к допросу, который пройдет в четверг.
24/04 19:50Хоккей
Ковальчук – снова в сборной! Но как он будет делить с Малкиным 71-й номер? Только что (в 19.30 мск) Илья Ковальчук в Риге вывел сборную России на матч Евровызова против латвийцев. Большое возвращение!
23/04 22:30Футбол
Максим Боков: Преследователи «Зенита», берите пример с долматовского ЦСКА!Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» вспоминает 1998 год, когда армейцы, за которых он тогда выступал, завершили чемпионат серией из 12 побед и почти догнали «Спартак».
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
23/04 23:00Хоккей
Едем к белорусам. В четвертьфинале ЮЧМ наши встретятся с главными возмутителями спокойствияПоследний матч в группе на ЮЧМ в Швеции сборной России не удался. Наши грешили удалениями и не смогли распечатать ворота хозяев турнира (0:3).
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
23/04 19:00Футбол
«Уважаемый Денис Климентьевич Пак, лучше горькая правда, чем сладкая ложь!»На судебных заседаниях по делу Кокорина и Мамаева присутствуют не только родственники обвиняемых, но и обыватели, решившие поддержать «узников Бутырки». Среди них – московский пенсионер Анатолий Маченков, который поделился с нашим корреспондентом своими мыслями о процессе.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
24/04 15:00Футбол
Вспомнит ли Карпин спартаковские времена? Интриги 25-го тураЦентральным в 25-м туре станет матч «Ростов» – «Локомотив». Представляем главные интриги российского мид-уика!
23/04 13:00Хоккей
«Хочу поговорить с Ильей». Что собирается сказать Ковальчуку его новый тренер?Ковальчук провел неудачный сезон, «Лос-Анджелес» – провальный. Команду встряхнули назначением Тодда Маклеллана, будущее Ильи пока неясно. Новый главный тренер ищет серьезного разговора с потускневшим Ковальчуком. Чем все закончится? 
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
24/04 16:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
24/04 10:30Хоккей
Болельщики выли и ревели. Матч-триллер в Сан-Хосе: как это былоСедьмые матчи редко проходят по сценарию «в одну калитку». Это почти всегда битва. А сегодня битва была эпической.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
24/04 08:30Хоккей
Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: четыре шайбы за четыре минуты!Такое вообще бывает? «Вегас» вел в решающем матче 3:0, но в третьем периоде за каких-то четыре минуты «Сан-Хосе» забил сразу четыре гола. «Вегас» нашел в себе силы сравнять. А потом...
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
Новости
19:52 ММА Полицейские, избивавшие отца чемпиона по MMA, пройдут психиатрическую экспертизу
19:47 Футбол «Зенит» — «Динамо»: составы команд
19:42 Хоккей Казахстанская «Сарыарка» выиграла главный трофей ВХЛ – Кубок Петрова
19:30 Хачанов проиграл Пелье на турнире в Барселоне
19:10 Хоккей Ковальчук начнет матч с Латвией во втором звене
18:55 Хоккей Ярославский «Локо» третий раз в своей истории выиграл Кубок Харламова
18:41 Футбол Пресс-секретарь «Зенита» – о состоянии Кокорина: Ситуация все время ухудшается
18:26 Футбол ЦСКА и «Анжи» объявили стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ
18:19 Футбол Андрей Коновалов: Не сказал бы, что «Арсенал» – слабая команда. Это сильный соперник
18:08 Футбол Равиль Сабитов: «Динамо» не вылетит в ФНЛ, а «Зенит» может потерять настрой
17:53 Футбол «Ростов» – «Локомотив». Стартовые составы
17:46 Футбол Андрей Пятницкий: С нетерпением жду матча «Арсенал» – «Спартак», он обещает быть интересным
17:25 ММА Бывший тренер Нурмагомедова рассказал, что боец покинул его команду из-за конфликта
17:11 ММА Бывший тренер Нурмагомедова: Хабиб всегда хотел чемпионской славы
17:04 Теннис Звонарева проиграла Азаренко и не смогла выйти во 2-й круг турнира в Штутгарте
16:55 Футбол Конте может возглавить «Рому». Ему предложили контракт с зарплатой в 9 млн евро за сезон
16:37 Футбол Валерий Гладилин: «Арсенал» будет очень сложным соперником для «Спартака»
16:20 Футбол Бубнов считает, что «Локомотив» обыграет «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ
16:05 ММА Источник: Отец чемпиона мира по ММА скончался в больнице. Он был избит полицейскими
15:44 Теннис Гаспарян обыграла Бузарнеску и вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика