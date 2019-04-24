Казахстанская «Сарыарка» выиграла главный трофей ВХЛ – Кубок Петрова Для второй в истории казахстанского клуба победы в чемпионате ВХЛ ей хватило пяти матчей финальной серии.

В пятом матче финальной серии Кубка Петрова карагандинская «Сарыарка» в Тюмени обыграла местный «Рубин» со счетом и второй раз в своей истории выиграла главный трофей Высшей хоккейной лиги.

Равная игра шла только в первом периоде, когда соперники обменялись заброшенными шайбами, а дальше преимущество перешло к «Сарыарке». Гости забросили шайбу во втором периоде, еще одну – в третьем. Заключительная, четвертая, шайба влетела в пустые ворота «Рубина», когда он вшестером пошел на финальный штурм.

Несмотря на поражение, «Рубин» все равно завоевал золотые медали ВХЛ, поскольку «Сарыарка» не является российской командой. Она завоевала Кубок Петрова. Серебряные медали первенства России завоевала «СКА-Нева», бронзовые – «Торос», уступившие в полуфинальных сериях.

Таким образом, «Сарыарка» второй раз в своей истории завоевала главный трофей ВХЛ. В первый раз этот трофей назывался «Братиной», а, обыграли казахстанцы тот же самый «Рубин» в сезоне-2013/14. Тогда для победы им понадобилось шесть матчей.

Чемпионат ВХЛ. Кубок Петрова. Финал. Матч № 5

«Рубин» (Тюмень) – «Сарыарка» (Караганда, Казахстан) – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Счет в серии: 1 – 4.

Голы: 0:1 - Сарваров (Ибатуллин, Ломако, 4:51). 1:1 – Рехтин (Фаст, 17:36). 1:2 – Нургалиев (Ряшенцев, Железнов, 21:58). 1:3 – Ломако (Сиксна, Зиазов, 43:04 – бол).

Вратари: Назаров - Рейзвих.

Броски: 41-35. Броски в створ: 20-27. Вбрасывания: 41-34. Штраф: 12-16.

Судьи: Юдаков, Тютнев.

24 апреля 2019 года. Тюмень, Дворец спорта.