Джордан Стаал: «Каролина» обыграет «Вашингтон» в седьмом матче серии - Советский спорт
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24 апреля 2019 21:02Хоккей

Джордан Стаал: «Каролина» обыграет «Вашингтон» в седьмом матче серии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал дал свой прогноз на седьмой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».

- Мы возьмем энергию из шестой игры, прокрадемся на арену «Вашингтона» и выиграем седьмой матч. В решающей игре серии может случиться что угодно», — процитировал Стаала официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Седьмой матч серии пройдет в столице США 25 апреля и начнется в 2.30 по московскому времени. Победитель противостояния сыграет в полуфинале Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс». В первом раунде плей-офф «островитяне» обыграли в четырех матчах «Питтсбург Пингвинз».

«Вашингтон» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1).

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