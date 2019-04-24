Джордан Стаал: «Каролина» обыграет «Вашингтон» в седьмом матче серии Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал дал свой прогноз на седьмой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».

- Мы возьмем энергию из шестой игры, прокрадемся на арену «Вашингтона» и выиграем седьмой матч. В решающей игре серии может случиться что угодно», — процитировал Стаала официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Седьмой матч серии пройдет в столице США 25 апреля и начнется в 2.30 по московскому времени. Победитель противостояния сыграет в полуфинале Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс». В первом раунде плей-офф «островитяне» обыграли в четырех матчах «Питтсбург Пингвинз».

«Вашингтон» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1).