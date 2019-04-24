Сборная России обыграла Латвию в Еврочеллендже, отыгравшись с 0:2 Матч со сборной Латвии стал очередным этапом подготовки к чемпионату мира.

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Еврочелленджа, состоявшемся в Риге. После первого периода наша команда, несмотря на игровое преимущество, уступала в счете 0:2.

Во второй трети матча преимущество россиян стало подавляющим, но при этом наша команда лишь раз поразила хозяйские ворота. Однако в заключительной двадцатиминутке перелом наступил, и звено Голышева забросило две шайбы. Финальную точку в матче поставил Рушан Рафиков, поразивший пустые ворота сборной Латвии. В итоге - победа россиян со счетом 4:2.

Отметим, что вывел сборную России на лед Илья Ковальчук. Однако результативными действиями в матче он так и не отметился.

Следующий матч со сборной Латвии проведет в четверг, 25 апреля. До старта чемпионата мира нашим хоккеистам предстоит еще поучаствовать в последнем, шведском этапе Еврохоккейтура,

Еврочеллендж

Латвия – Россия – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Голы: 1:0 – Дзиеркалс (3:40). 2:0 – Букарс (Даугавиньш, 19:01). 2:1 – Зуб (Бурмистров, 34:23). 2:2 – Якупов (Голышев, Красковский, 45:08). 2:3 – Голышев (Красковский, Якупов, 47:13). 2:4 – Рафиков (Бурмистров, 59:33 – п.в.)

Вратари: Гудлевскис – Георгиев

Броски: 18-23

Штраф: 10-18

Судьи: Ансонс, Гришкевич (оба Латвия)

24 апреля 2019 года. Рига, «Арена-Рига»