Илья Ковальчук: Сыграть с Латвией было моим желанием

- Думаю, мы неплохо начали матч, моменты создавали. Просто две невынужденные ошибки, сами себе привезли два гола. Богдан Киселевич только прилетел, 18 часов, три пересадки — ему простительно. Наиль Якупов тоже потом исправился — забил, отдал. Всё в порядке, - сказал Илья Ковальчук после матча - Я только в понедельник прилетел, акклиматизация, но чувствовал себя лучше, чем предполагал. Сыграть с Латвией было моим желанием. Хотел, чтобы акклиматизация побыстрее прошла. Две недели не играл, нужно было вкатиться.
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