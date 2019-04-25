Наиль Якупов: Два периода провели на неплохом уровне Нападающий сборной России Наиль Якупов поделился мнением о матче Еврочелленджа с Латвией (4:2).

- Допустили пару ошибок, которые привели к пропущенным голам. Наверное, в начале матча перевес был на стороне соперника. После двух голов Латвия взяла инициативу в свои руки, - рассказал Наиль Якупов после матча. - Во втором периоде проснулись, стали играть в свой хоккей, больше атаковать, владеть шайбой. В целом последние два периода провели на неплохом уровне.

Мы стараемся делать свое дело. От каждого звена ждут большей агрессии. Не скажу, что только наше звено проявило себя. Когда мы быстро выходим из зоны, то сразу создаем моменты.