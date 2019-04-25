Овечкин, Орлов и Кузнецов вызваны в сборную России на ЧМ-2019

Хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов в ближайшее время отправятся в сборную России для участия на чемпионате мира в Словакии.
Такое решение было принято после вылета «Вашингтона» с розыгрыша Кубка Стэнли. Действующий обладатель трофея потерпел поражение в серии с «Каролиной».
Добавим, что ЧМ-2019 в Словакии пройдет с 10 по 26 мая.
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