Овечкин, Орлов и Кузнецов вызваны в сборную России на ЧМ-2019 Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов в ближайшее время отправятся в сборную России для участия на чемпионате мира в Словакии.

Такое решение было принято после вылета «Вашингтона» с розыгрыша Кубка Стэнли. Действующий обладатель трофея потерпел поражение в серии с «Каролиной».

Добавим, что ЧМ-2019 в Словакии пройдет с 10 по 26 мая.