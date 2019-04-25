«Каролина» сыграет с «Айлендерс». Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли

«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантах Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.

В Питер возвращается большой хоккей! С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.

Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить его Голландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.

Вспомнит ли Карпин спартаковские времена? Интриги 25-го тура Центральным в 25-м туре станет матч «Ростов» – «Локомотив». Представляем главные интриги российского мид-уика!

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

«Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина» В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Сегодня! Овечкин и его «Вашингтон» играют решающий матч против «Каролины»! Сегодня ночью «Вашингтон» и «Каролина» проведут решающий матч первого раунда плей-офф. Начало в 2.30 по московскому времени. Не пропустите! При любом исходе это будет мегасобытие. А как так получилось, что «столичные» возятся с соперником столько времени?

UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это было Сегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок «Советский спорт» – о том, как это случилось.

Шишки, мох, и пыль. Всё это – «Вегас»! Но что они творят? Сегодня в седьмом матче серии «Вегасу» нужно победить «Сан-Хосе» (начнут в пять утра по Москве). Тогда наш автор останется жив и бодр. За что же он так любит эту команду?