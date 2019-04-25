«Каролина» сыграет с «Айлендерс». Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли

Хоккеисты «Каролины» одолели «Вашингтон» и вышли во второй раунд Кубка Стэнли, где им предстоит сыграть против «Айлендерс».
Таким образом, команда Андрея Свечникова стала последним участником турнира.
Представляем вашему вниманию полное расписание матчей.
Восточная конференция:
«Бостон Брюин» – «Коламбус Блю Джекетс»;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Каролина Харрикейнз».
Западная конференция:
«Сент-Луис Блюз» – «Даллас Старз»;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Колорадо Эвеланш».
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