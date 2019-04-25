Твиттер Кубка Стэнли: Дорогой Овечкин, я не говорю прощай, я говорю до встречи

Пресс-служба Кубка Стэнли обратилась к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину после поражения от «Каролины» в первом раунде плей-офф НХЛ.
«Дорогой Овечкин, я не говорю прощай, я говорю до встречи. С уважением, Кубок Стэнли», – говорится в сообщении пресс-службы.
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