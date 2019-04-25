Уильямс, Джиордано и Симмондс поспорят за «Марк Мессье Трофи» - Советский спорт
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25 апреля 2019 08:52ХоккейГичунцев Артур

Уильямс, Джиордано и Симмондс поспорят за «Марк Мессье Трофи»

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Официальный сайт НХЛ назвал имена хоккеистов, претендующих на «Марк Мессье Трофи».

Напомним, этот приз вручается игроку, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами.

Отмечается, что среди номинантов оказались Джастин Уильямс («Каролина Харрикейнз»), Марк Джиордано («Калгари Флэймз») и Уэйн Симмондс («Нэшвилл Предаторз»).

Добавим, что победитель станет известен 19 июня на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ.

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