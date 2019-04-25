Нападающий Илья Талалуев продлил контракт со «Спартаком». Двустороннее соглашение рассчитано на ближайшие три сезона – до 30 апреля 2022 года.
В завершившемся чемпионате 21-летний форвард принял участие в 33 матчах красно-белой команды, набрав 7 (4+3) очков.
Кроме того, Талалуев выступал по ходу сезона в чемпионатах ВХЛ (23 игры, 9 очков) и МХЛ (7 игр, 3 очка).
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