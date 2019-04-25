Талалуев продлил контракт со «Спартаком»

Дзюба-шоу в Питере. Гол и передача форварда помогли «Зениту» победить «Динамо» «Зенит», победив «Динамо» (2:0), сделал очередной солидный шаг к чемпионству.

Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: четыре шайбы за четыре минуты! Такое вообще бывает? «Вегас» вел в решающем матче 3:0, но в третьем периоде за каких-то четыре минуты «Сан-Хосе» забил сразу четыре гола. «Вегас» нашел в себе силы сравнять. А потом...

Видео всех голов 25-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.

Шишки, мох, и пыль. Всё это – «Вегас»! Но что они творят? Сегодня в седьмом матче серии «Вегасу» нужно победить «Сан-Хосе» (начнут в пять утра по Москве). Тогда наш автор останется жив и бодр. За что же он так любит эту команду?

В Питер возвращается большой хоккей! С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элите Даниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

Болельщики выли и ревели. Матч-триллер в Сан-Хосе: как это было Седьмые матчи редко проходят по сценарию «в одну калитку». Это почти всегда битва. А сегодня битва была эпической.

UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это было Сегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-Петербурге Бойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.