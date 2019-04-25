Тодд Рирден: Потребуется время, чтобы понять, что «Вашингтон» сделал не так «Вашингтон» покинул розыгрыш Кубка Стэнли, проиграв «Каролине» в первом раунде серии плей-офф.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден подвел итог серии с «Каролиной» - 3-4.

«Мне понравилось наше начало. Итог мог быть 3-0 или 4-0 в нашу пользу. Мы не использовали свои шансы на гол. Кроме того, отказались от быстрых шайб. У нас были шансы решить все раньше.

Исполнение в этой серии было не идеально, как я надеялся. Наши ребята боролись до конца. Потребовалась шайба, которая была отбита головой, чтобы избавиться от нас. Потребуется время, чтобы понять, что мы сделали не так», - цитирует Рирдена Washington Post.

Хоккеисты «Каролины» благодаря победе над «Вашингтоном» и вышли во второй раунд Кубка Стэнли, где им предстоит сыграть против «Айлендерс».