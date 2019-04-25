Александр Георгиев: Рассчитывал на то, что есть шанс сыграть за сборную России

23-летний голкипер получил вызов в сборную России на сборы для подготовки к чемпионату мира.
«Концовка сезона за «Рейнджерс» у меня выдалась достаточно хорошей. Рассчитывал на то, что есть шанс сыграть за сборную. Рашит Давыдов (тренер вратарей сборной России - прим. ред) писал, что следит за мной, поздравлял после удачных игр. Мы постоянно были на связи», - приводит слова Георгиева ТАСС.
В регулярном чемпионате НХЛ Георгиев провел 33 матча, в которых его команда одержала 14 побед дважды сыграв «на ноль». Россиянин завершил сезон с 91,4% отраженных бросков.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.
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