Александр Георгиев: Рассчитывал на то, что есть шанс сыграть за сборную России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 11:22ХоккейСметанникова Дарья

Александр Георгиев: Рассчитывал на то, что есть шанс сыграть за сборную России

Вратарь «Ньй-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев приглашен в сборную России впервые в карьере.

23-летний голкипер получил вызов в сборную России на сборы для подготовки к чемпионату мира.

«Концовка сезона за «Рейнджерс» у меня выдалась достаточно хорошей. Рассчитывал на то, что есть шанс сыграть за сборную. Рашит Давыдов (тренер вратарей сборной России - прим. ред) писал, что следит за мной, поздравлял после удачных игр. Мы постоянно были на связи», - приводит слова Георгиева ТАСС.

В регулярном чемпионате НХЛ Георгиев провел 33 матча, в которых его команда одержала 14 побед дважды сыграв «на ноль». Россиянин завершил сезон с 91,4% отраженных бросков.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.

19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
24/04 18:00Футбол
«Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
24/04 21:30Футбол
«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
25/04 00:30Футбол
«МЮ» обыгран. «Сити» – чемпион АПЛ, а «Ливерпулю» остается только молиться?Дерби Манчестера – в одну калитку, 2:0. А еще у «Ман Сити» мощный рекорд!
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
24/04 18:30Хоккей
Сегодня! Овечкин и его «Вашингтон» играют решающий матч против «Каролины»!Сегодня ночью «Вашингтон» и «Каролина» проведут решающий матч первого раунда плей-офф. Начало в 2.30 по московскому времени. Не пропустите! При любом исходе это будет мегасобытие. А как так получилось, что «столичные» возятся с соперником столько времени?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
24/04 17:00Хоккей
Отыгрывали и пять шайб за 17 минут! Все самые немыслимые камбэки в плей-офф НХЛСумасшедший камбэк «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом матче серии против «Вегас Голден Найтс» заставил нас обратиться к самым могучим и немыслимым камбэкам в истории НХЛ.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
25/04 00:00Футбол
Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
24/04 23:00Футбол
Дзюба-шоу в Питере. Гол и передача форварда помогли «Зениту» победить «Динамо»«Зенит», победив «Динамо» (2:0), сделал очередной солидный шаг к чемпионству.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
Новости
12:46 Футбол Президент «Бенфики» исключил продажу Фелиша этим летом
12:44 Хоккей Алексей Яшин: В этом году сборная России будет фаворитом чемпионата мира
12:34 Фигурное катание Тарасова – о пятерном прыжке Белявского: На тренажере можно и 100 оборотов навращать
12:27 Футбол Рой Кин: Игроки топ-уровня не захотят переходить в «МЮ»
12:26 Футбол Матч «Динамо» – «Арсенал» с вероятностью 99% состоится на новом стадионе московской команды
12:22 Фигурное катание Максим Белявский: Пятерной тулуп начал учить вчера
12:19 Фигурное катание Глава ФФККР – о прыжке в пять оборотов: Белявскому предстоит еще много работы (видео)
12:05 Футбол Гаджи Гаджиев – о «Краснодаре»: Команда, претендующая на что-либо, должна справляться с потерями
12:01 Футбол Никита Симонян: «Зенит» вряд ли уступит чемпионство в этом сезоне
11:56 Футбол Российская футболистка Карпова забила в ворота «Барселоны» (видео)
11:48 Футбол Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ
11:41 Футбол Мамаев простудился в СИЗО
11:39 Бокс Бывший тренер Головкина: Очень жаль, что Геннадий оказался настолько жаден
11:30 Футбол Игорь Коновалов: Будет ли особой игра со «Спартаком»? Для «Рубина» каждый матч очень важен
11:22 Хоккей Александр Георгиев: Рассчитывал на то, что есть шанс сыграть за сборную России
11:20 Футбол Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
11:18 Футбол Александр Бубнов: «Крыльям Советов» нельзя проигрывать «Уралу»
11:09 Бокс Головкин прекратил сотрудничество с тренером Абелем Санчесом (фото)
11:09 Футбол Супруга Мамаева: Я уже ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю судебные заседания
11:05 ММА Александр Емельяненко не смог оспорить лишение водительских прав
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика