Алексей Яшин: В этом году сборная России будет фаворитом чемпионата мира

Чемпион мира 1993 года Алексей Яшин поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира.
«Все, как болельщики, так и специалисты, ждут победы. Команда будет действительно очень сильной. Я могу только пожелать удачи, потому что, мне кажется, в этом году команда будет фаворитом. Надеюсь, все звезды сойдутся, и не будет никаких сюрпризов», - цитирует Яшина ТАСС.
На чемпионат мира в сборную России вызваны ведущие хоккеисты, выступающие в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас») и другие.
Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.
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