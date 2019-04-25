Алексей Яшин: В этом году сборная России будет фаворитом чемпионата мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 12:44ХоккейСметанникова Дарья

Алексей Яшин: В этом году сборная России будет фаворитом чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая 2019 года.

Чемпион мира 1993 года Алексей Яшин поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира.

«Все, как болельщики, так и специалисты, ждут победы. Команда будет действительно очень сильной. Я могу только пожелать удачи, потому что, мне кажется, в этом году команда будет фаворитом. Надеюсь, все звезды сойдутся, и не будет никаких сюрпризов», - цитирует Яшина ТАСС.

На чемпионат мира в сборную России вызваны ведущие хоккеисты, выступающие в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас») и другие.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.

27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
24/04 22:45Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
24/04 23:00Футбол
Дзюба-шоу в Питере. Гол и передача форварда помогли «Зениту» победить «Динамо»«Зенит», победив «Динамо» (2:0), сделал очередной солидный шаг к чемпионству.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
24/04 21:30Футбол
«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов.
25/04 00:30Футбол
«МЮ» обыгран. «Сити» – чемпион АПЛ, а «Ливерпулю» остается только молиться?Дерби Манчестера – в одну калитку, 2:0. А еще у «Ман Сити» мощный рекорд!
24/04 22:15Хоккей
И тут появился Знарок... Сборная России выиграла у Латвии в матче ЕврочелленджаПервая из двух встреч в Риге с латвийцами принесла волевую победу сборной России 4:2.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
24/04 15:00Футбол
Вспомнит ли Карпин спартаковские времена? Интриги 25-го тураЦентральным в 25-м туре станет матч «Ростов» – «Локомотив». Представляем главные интриги российского мид-уика!
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
24/04 13:00Хоккей
Ждем в сборной Овечкина, Кузнецова, Орлова и Гусева. А Ковальчука надо брать!Мы разобрали огромный состав сборной России, которая готовится к чемпионату мира в Братиславе. Теперь понятно – кто поедет, а кто – нет.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
25/04 12:00Хоккей
Теперь у нас будет дримтим на ЧМ. Но получится ли команда из звезд?На стартующем 10 мая мировом первенстве сборная России предстанет звездной командой, от которой ждут только золота.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
Новости
12:46 Футбол Президент «Бенфики» исключил продажу Фелиша этим летом
12:44 Хоккей Алексей Яшин: В этом году сборная России будет фаворитом чемпионата мира
12:34 Фигурное катание Тарасова – о пятерном прыжке Белявского: На тренажере можно и 100 оборотов навращать
12:27 Футбол Рой Кин: Игроки топ-уровня не захотят переходить в «МЮ»
12:26 Футбол Матч «Динамо» – «Арсенал» с вероятностью 99% состоится на новом стадионе московской команды
12:22 Фигурное катание Максим Белявский: Пятерной тулуп начал учить вчера
12:19 Фигурное катание Глава ФФККР – о прыжке в пять оборотов: Белявскому предстоит еще много работы (видео)
12:05 Футбол Гаджи Гаджиев – о «Краснодаре»: Команда, претендующая на что-либо, должна справляться с потерями
12:01 Футбол Никита Симонян: «Зенит» вряд ли уступит чемпионство в этом сезоне
11:56 Футбол Российская футболистка Карпова забила в ворота «Барселоны» (видео)
11:48 Футбол Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ
11:41 Футбол Мамаев простудился в СИЗО
11:39 Бокс Бывший тренер Головкина: Очень жаль, что Геннадий оказался настолько жаден
11:30 Футбол Игорь Коновалов: Будет ли особой игра со «Спартаком»? Для «Рубина» каждый матч очень важен
11:22 Хоккей Александр Георгиев: Рассчитывал на то, что есть шанс сыграть за сборную России
11:20 Футбол Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
11:18 Футбол Александр Бубнов: «Крыльям Советов» нельзя проигрывать «Уралу»
11:09 Бокс Головкин прекратил сотрудничество с тренером Абелем Санчесом (фото)
11:09 Футбол Супруга Мамаева: Я уже ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю судебные заседания
11:05 ММА Александр Емельяненко не смог оспорить лишение водительских прав
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика