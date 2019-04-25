Алексей Яшин: В этом году сборная России будет фаворитом чемпионата мира Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая 2019 года.

Чемпион мира 1993 года Алексей Яшин поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира.

«Все, как болельщики, так и специалисты, ждут победы. Команда будет действительно очень сильной. Я могу только пожелать удачи, потому что, мне кажется, в этом году команда будет фаворитом. Надеюсь, все звезды сойдутся, и не будет никаких сюрпризов», - цитирует Яшина ТАСС.

На чемпионат мира в сборную России вызваны ведущие хоккеисты, выступающие в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас») и другие.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.