Александр Кожевников: Состав сборной России по именам очень сильный – главные претенденты на золото - Советский спорт
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25 апреля 2019 13:25ХоккейСметанникова Дарья

Александр Кожевников: Состав сборной России по именам очень сильный – главные претенденты на золото

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая 2019 года.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира.

«Собрались все звезды! Сегодня еще может тремя звездами пополниться состав. Состав по именам у нас очень сильный — главные претенденты на золото. Но надо посмотреть, какие и у других будут команды, потому что у нас были прецеденты, когда мы проигрывали в 1/4 финала в прошлом году, хотя команда тогда собралась тоже неплохая.

Однако сейчас у нас собрались звезды. Считаю, что мы должны выигрывать, или переосмысливать все, и менять отношение к нхаэловцам. По такому составу у меня не возникает сомнений, что мы должны быть в финале», - цитирует Кожевникова Sport24.ru.

На чемпионат мира в сборную России вызваны ведущие хоккеисты, выступающие в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас») и другие.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.

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