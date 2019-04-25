Вячеслав Быков: Возможное звездное трио Овечкин-Ковальчук-Малкин сыграет свою роль на ЧМ-2019 Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая 2019 года.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от выступления команды на предстоящем чемпионате мира.

«Надеюсь, что возможное звездное трио Овечкин-Ковальчук-Малкин сыграет свою роль, как они сделали это в 2008 году. С тех пор они стали более зрелыми игроками и теперь должны вести за собой молодежь, передавать свой опыт.

Каждого нашего соперника я считаю конкурентом — уважение вызывает любой соперник. Не буду оригинальным, если, помимо нашей сборной, назову среди фаворитов команды Швеции, Канады, Финляндии, США, Чехии. Не знаю, кто сможет влиться в эту когорту сильнейших среди менее статусных команд. В последнее время, конечно, Швейцария заявляет о себе (прошлогодний финал). Неплохо выступают датчане с французами, но эти фавориты, которых я назвал — они всегда остаются. И, на мой взгляд, они в этом году соберут все медали», - цитирует Быкова Sport24.ru.

На чемпионат мира в сборную России вызваны ведущие хоккеисты, выступающие в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас») и другие.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.