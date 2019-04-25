Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2019 - Советский спорт
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25 апреля 2019 19:01Хоккей

Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2019

Сборная России переиграла Белоруссию в четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира со счетом 6:0.

В составе российской сборной заброшенными шайбами отличились Илья Николаев, Арсений Грицюк, Данил Гущин, Родион Амиров, Егор Чинахов, Егор Спиридонов.

В полуфинале турнира сборная России 27 апреля сыграет со сверстниками из США, которые в параллельном матче разгромили команду Финляндии со счетом 6:0.

Юниорский чемпионат мира
1/4 финала

Белоруссия U18 — Россия U18 — 0:6 (0:2, 0:3, 1:0)

Голы: 0:1 - Николаев (Подколзин, Амиров, 16:16); 0:2 - Грицюк (Спиридонов, 19:01, бол.); 0:3 - Гущин (Лихачев, 23:08); 0:4 - Амиров (Лихачев, 24:49); 0:5 - Чинахов (Кирпичников, 38:59); 0:6 - Спиридонов (Грицюк, 56:04).

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