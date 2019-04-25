Игорь Захаркин: У сборной России на ЧМ приедет звездный состав, чего еще можно ждать кроме победы? Известный тренер Игорь Захаркин поделился ожиданиями от сборной России на предстоящем чемпионате мира по хоккею.

- От предстоящего ЧМ ожидание только победы. У сборной России приедет звездный состав, лучшие игроки, чего еще можно ждать кроме победы?

Овечкин, Ковальчук и Малкин мотивированные ребята, настроенные всегда только на победу. Если у них будет желание, если позволит здоровье, то, думаю, у них еще много лет впереди. Я думаю, у каждого из них цель- выиграть и Кубок мира и Олимпийские игры. Но это мое мнение, за них я не могу решать, - приводит слова Захаркина Sport24.ru.

Ранее стало известно, что в национальную сборную были вызваны Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас»).

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 10 мая по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия).