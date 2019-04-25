Сборная России в овертайме уступила Латвии во втором матче Еврочелленджа

В составе российской команды заброшенной шайбой отметился Артем Зуб. У латвийской сборной отличились Рональд Кениньш и Каспарс Даугавиньш.
В первой игре россияне одолели Латвию со счетом 4:2
Добавим, что на предстоящем чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.
Турнир пройдет с 10 мая по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия).
Латвия – Россия 2:1 ОТ (0:0; 0:1; 1:0; 1:0)
Голы: 0:1 – Артем Зуб (31:25), 1:1 – Рональд Кениньш (Гинтс Мейя, 52:11, мен.), 2:1 - Каспарс Даугавиньш (Увис Балинскис, 61:56).
Вратари: Гудлевскис –Георгиев.
Броски: 31 – 18.
Штраф: 22 – 6.
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