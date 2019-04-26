Боб Хартли – о матче со сборной России: Мне реально понравилось, как мы сражались сегодня

- Очень хорошо сыграли, мне реально понравилось, как мы сражались сегодня, какие усилия приложили для того, чтобы победить. Игры в неравных составах сегодня было немного, но мне понравилась наша игра в большинстве: хотя ни разу не забили, но делали много правильных вещей. Если говорить про меньшинство, то понравилось наше давление, игра клюшкой, принятие решений, - приводит слова Хартли «РИА Новости».
Напомним, что в первом матче победу праздновали хоккеисты сборной России (4:2).
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