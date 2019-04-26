Боб Хартли – о матче со сборной России: Мне реально понравилось, как мы сражались сегодня

Радулов против Тарасенко! «Даллас» начинает поход на «Сент-Луис» В ночь на пятницу стартует второй раунд плей-офф НХЛ. «Даллас» Александра Радулова приедет в гости к «Сент-Луису» Владимира Тарасенко.

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