Боб Хартли – о матче со сборной России: Мне реально понравилось, как мы сражались сегодня - Советский спорт
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26 апреля 2019 00:24Хоккей

Боб Хартли – о матче со сборной России: Мне реально понравилось, как мы сражались сегодня

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал победу над командой России (2:1 ОТ) во втором матче Еврочеленджа.

- Очень хорошо сыграли, мне реально понравилось, как мы сражались сегодня, какие усилия приложили для того, чтобы победить. Игры в неравных составах сегодня было немного, но мне понравилась наша игра в большинстве: хотя ни разу не забили, но делали много правильных вещей. Если говорить про меньшинство, то понравилось наше давление, игра клюшкой, принятие решений, - приводит слова Хартли «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче победу праздновали хоккеисты сборной России (4:2).

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