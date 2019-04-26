Каспарс Даугавиньш: В матче со сборной России не рисковали и не увлекались красивым хоккеем - Советский спорт
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26 апреля 2019 00:53Хоккей

Каспарс Даугавиньш: В матче со сборной России не рисковали и не увлекались красивым хоккеем

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал победу над командой России (2:1 ОТ) во втором матче Еврочеленджа.

- Сегодня сыграли проще. Весь матч, все 60 минут не рисковали, не увлекались красивым хоккеем. Все шло за счет работы, благодаря этому сумели достичь хорошего результата. Сегодня прямо перед игрой тренер произвел небольшие изменения в составе, и я сыграл с другими партнерами. Обычный рабочий момент перед чемпионатом мира, думаю, еще будет много изменений, - цитирует Даугавиньша «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче победу праздновали хоккеисты сборной России (4:2).

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