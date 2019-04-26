Каспарс Даугавиньш: В матче со сборной России не рисковали и не увлекались красивым хоккеем

Время вылета – 6.30 утра: «Вашингтон» бездарно продул решающий матч «Каролине» Чемпионы сложили полномочия, хотя уже на 7-й минуте вели 2:0.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

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Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазах Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги 25-го тура РПЛ.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

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Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

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