НХЛ отстранила арбитров, которые по ошибке удалили Икина в решающем матче с «Сан-Хосе» - Советский спорт
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26 апреля 2019 06:50ХоккейГичунцев Артур

НХЛ отстранила арбитров, которые по ошибке удалили Икина в решающем матче с «Сан-Хосе»

Об этом сообщает ESPN.

Арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О'Хэллоран временно отстранены от работы. Такое решение приняли в НХЛ после решающего матча серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ).

Напомним, во время поединка судьи удалили до конца встречи нападающего «рыцарей» Коди Икина за толчок форварда «Шаркс» Джо Павелски, который не смог после этого подняться и покинул площадку при помощи партнеров по команде.

Отмечается, что арбитры не будут работать во втором раунде плей-офф НХЛ.

Добавим, что на этой стадии турнира «Сан-Хосе» сыграет с «Колорадо». Первый матч пройдет 27 апреля и стартует в 05.00 мск.

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