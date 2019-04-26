НХЛ отстранила арбитров, которые по ошибке удалили Икина в решающем матче с «Сан-Хосе»

Арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О'Хэллоран временно отстранены от работы. Такое решение приняли в НХЛ после решающего матча серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ).
Напомним, во время поединка судьи удалили до конца встречи нападающего «рыцарей» Коди Икина за толчок форварда «Шаркс» Джо Павелски, который не смог после этого подняться и покинул площадку при помощи партнеров по команде.
Отмечается, что арбитры не будут работать во втором раунде плей-офф НХЛ.
Добавим, что на этой стадии турнира «Сан-Хосе» сыграет с «Колорадо». Первый матч пройдет 27 апреля и стартует в 05.00 мск.
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