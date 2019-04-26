Дубль Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в матче с «Далласом» Встреча прошла на домашней арене «Блюз».

«Сент-Луис» обыграл «Даллас» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Западной конференции НХЛ – 3:2.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко. Еще одну шайбу в ворота «Старз» забросил Робби Фаббри. Он получил голевой пас от Ивана Барбашева. Два гола «Далласа» в активе Джейсона Спецца и Джейми Бенна.

Отметим, что российский форвард Александр Радулов, выступающий за «Даллас», нанес 2 броска по чужим воротам и отметился силовым приемом.

Таким образом, «Сент-Луис» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч команд состоится 27 апреля и стартует в 22:00 мск.

НХЛ

Кубок Стэнли

Западная конференция

1/2 финала

«Сент-Луис» – «Даллас» – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Фаббри (Барбашев, Парэйко), 05:57 – 1:0; Спецца (Клингберг, Цуккарелло), 30:25 – 1:1; Тарасенко (Шенн, Пьетранджело), 38:03 – 2:1; Тарасенко, 43:51 – 3:1; Бенн (Хинц, Сегин), 57:43 – 3:2.

Счет в серии: 1-0.