Брюс Кэссиди: Мы, наконец, получили голы от наших нападающих не главных звеньев «Бостон» повел в серии с «Коламбусом».

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди прокомментировал победу над «Коламбусом» (3:2 OT) в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Думаю, в первом периоде мы играли лучше соперника, – приводит слова Кэссиди официальный сайт лиги. – Это был оставшийся эффект после эмоциональной победы в седьмом матче (в серии с «Торонто»). У них был перерыв, который мог обернуться в любую сторону. Но обычно сложно найти игру и выйти на необходимый уровень интенсивности после такой большой паузы.

Мы, наконец, получили голы от наших нападающих не главных звеньев, и это нам очень помогло. Это произошло очень вовремя, и Койл был большой частью этого сегодня. Я очень рад за него. Он всегда работает изо всех сил, и я рад, что он был вознагражден».

Напомним, форвард Чарли Койл забил два гола: сначала сравнял счет на 56-й минуте, а потом принес команде победу в овертайме.