Овечкин подтвердил свое участие в чемпионате мира

Пять российских игроков из НХЛ подтвердили свое участие в чемпионате мира в Словакии.
«Защитники Никита Зайцев и Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов подтвердили свой приезд в национальную команду для подготовки к чемпионату мира в Братиславе», – сообщается в твиттере ФХР.
Напомним, «Флорида», за которую выступает Дадонов, не попала в плей-офф. А «Вашингтон» Овечкина, Кузнецова и Орлова вместе с «Торонто» Зайцева вылетели в первом раунде.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).
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