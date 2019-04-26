Тарасенко вошел в тройку звезд дня НХЛ - Советский спорт
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26 апреля 2019 10:02ХоккейГичунцев Артур

Тарасенко вошел в тройку звезд дня НХЛ

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил дубль в ворота «Далласа» (3:2). Встреча прошла в рамках второго раунда Кубка Стэнли.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, российский нападающий признан второй звездой дня.

Отмечается, что на третьей позиции оказался голкипер «Бостона» Туукка Раск. Вратарь отразил 20 бросков из 22 (90,9%) в матче против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

Лучшим оказался еще один хоккеист «Брюинз» – Чарли Койл, который в матче с «Блю Джекетс» забросил две шайбы.

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