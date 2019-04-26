«Спартак» объявил о продлении контракта с Гончаровым

Защитник московского «Спартака» Максим Гончаров продолжит выступления в составе красно-белых.
Сегодня, 26 апреля, игрок подписал новый контракт, рассчитанный до 30 апреля 2021 года и носит односторонний характер.
Напомним, в минувшем сезоне 29-летний Гончаров провел за «Спартак» 48 матчей и набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «-11».
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