Игорь Есмантович: Никакого чемпионского похмелья у ЦСКА в следующем сезоне не будет ЦСКА в апреле впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финале «Авангард» (4-0 в серии).

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ.

«Когда шахтеры спускаются в забой, они там работают. То же самое и в ЦСКА. Когда игроки приходят у нас на работу, они пашут за десятерых. Никакого чемпионского похмелья в следующем сезоне у нас не будет. Я вам точно говорю.

Самый главный наш резерв - это психологическое состояние игроков. Не должно быть чувства пресыщения у команды, в этом заключается главная задача тренерского штаба. Я не думаю, что вся команда сыграла на пределе возможностей в этом сезоне. Стабильность - признак мастерства. Нам нужно проявить мастерство и в следующих сезонах», - цитирует Есмантовича «Р-Спорт».