Игорь Есмантович: Никакого чемпионского похмелья у ЦСКА в следующем сезоне не будет

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ.
«Когда шахтеры спускаются в забой, они там работают. То же самое и в ЦСКА. Когда игроки приходят у нас на работу, они пашут за десятерых. Никакого чемпионского похмелья в следующем сезоне у нас не будет. Я вам точно говорю.
Самый главный наш резерв - это психологическое состояние игроков. Не должно быть чувства пресыщения у команды, в этом заключается главная задача тренерского штаба. Я не думаю, что вся команда сыграла на пределе возможностей в этом сезоне. Стабильность - признак мастерства. Нам нужно проявить мастерство и в следующих сезонах», - цитирует Есмантовича «Р-Спорт».
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