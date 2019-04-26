Игорь Есмантович: ЦСКА не должен и не может играть со «Спартаком» на одной арене Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович считает неправильным проведение домашних матчей на одной площадке вместе со «Спартаком».

- То решение не мое, оно принято собственниками дворца спорта. Конечно, это плохо, ЦСКА не должен и не может играть со «Спартаком» на одной арене. Но, к сожалению, экономические вещи трактуют определенные обстоятельства, я ничего не могу сделать: принято решение, буду выполнять, - приводит слова Есмантовича ТАСС.

Ранее стало известно, что в ближайшие два сезона хоккейный клуб «Спартак» продолжит выступление в «Парке Легенд» на «ЦСКА АРЕНЕ».