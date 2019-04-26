Игорь Есмантович: ЦСКА не должен и не может играть со «Спартаком» на одной арене

- То решение не мое, оно принято собственниками дворца спорта. Конечно, это плохо, ЦСКА не должен и не может играть со «Спартаком» на одной арене. Но, к сожалению, экономические вещи трактуют определенные обстоятельства, я ничего не могу сделать: принято решение, буду выполнять, - приводит слова Есмантовича ТАСС.
Ранее стало известно, что в ближайшие два сезона хоккейный клуб «Спартак» продолжит выступление в «Парке Легенд» на «ЦСКА АРЕНЕ».
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