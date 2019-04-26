Вадим Шипачев: Расстроился невызову в сборную России. Очень хотел сыграть Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая.

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев не получил вызов в сборную России на чемпионат мира.

«Просто не вызвали, и все. Завершился сезон в московском «Динамо» — никакого приглашения, ни телефонного звонка. Сначала я расстроился. Очень хотел сыграть за сборную. Но сейчас — отдых. Я уже улетел на Мальдивы. Отдыхаю на острове, вечерами смотрю на YouTube передачу «Игра в тело». А потом буду готовиться к следующему сезону.

Наверное, надо было проходить ЦСКА в плей-офф. Тот клуб, который стал чемпионом. В той серии были моменты, мы могли зацепить еще один-два матча. Не надо загадывать сразу на победу в четвертьфинале, нужно идти к ней шаг за шагом», - цитирует Шипачева «Матч ТВ».

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.