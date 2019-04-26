Олег Браташ: Получилась хорошая, боевая игра против норвежцев

- Получилась хорошая, боевая игра против норвежцев. Мы в третий раз встречаемся на этом турнире с этой командой и с каждым разом они выглядят все лучше и лучше. Сегодня такой счет получился не из-за слабости соперника, а из-за игры наших ребят. Многое получалось из того, что готовили. Но соперник был достойным.
Есть ли шанс у игроков нашей команды попасть в состав национальной сборной на чемпионат мира - это решится не только по итогам петербургского турнира. Решать будет штаб национальной команды. Если кто-то потребуется - он поступит в распоряжение главной сборной, - приводит слова специалиста «РИА Новости».
Добавим, что в следующем матче на турнире российская команда 27 апреля сыграет со сборной Сербии.
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