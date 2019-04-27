Троц, Купер и Беруби поспорят за звание лучшего тренера регулярного сезона-2018/19 - Советский спорт
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27 апреля 2019 06:29ХоккейГичунцев Артур

Троц, Купер и Беруби поспорят за звание лучшего тренера регулярного сезона-2018/19

Действующим обладателем трофея является наставник «Вегаса» Жерар Галлан.

Официальный сайт НХЛ назвал имена трех специалистов, претендующих на «Джек Адамс Эворд».

Напомним, этот приз вручается лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата.

Отмечается, что на трофей претендуют: Барри Троц («Нью-Йорк Айлендерс»), Крэйг Беруби («Сент-Луис Блюз») и Джон Купер («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Добавим, что победитель станет известен 19 июня на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ.

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