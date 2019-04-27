Троц, Купер и Беруби поспорят за звание лучшего тренера регулярного сезона-2018/19

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

Поставят ли в Туле памятник Леониду Федуну? Колонка Юрия Цыбанева Разгром в Туле стал моментом истины и превратил клуб «Спартак» в фабрику смеха.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Что творили Бобровский и Тарасенко! Как прошла ночь в НХЛ «Советский спорт» подводит итоги стартовых матчей второго раунда плей-офф.

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

«Локо» – самый титулованный клуб МХЛ. Это логично, в Ярославле лучшая школа Парни Дмитрия Красоткина в третий раз в истории выиграли Кубок Харламова. Пока в МХЛ такое никому не удавалось.

Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элите Даниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.

Прорвет ли Подколзина? В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с американцами Наша юниорская сборная разгромила в четвертьфинале белорусов 6:0 и поборется за медали.

Олег Кононов: Вы сейчас навешаете лапши на уши, что у «Спартака» все плохо На пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Спартак» (3:0) главный тренер москвичей Олег Кононов пообещал сделать все, чтобы выиграть следующие матчи.

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Валерий Рейнгольд: Смотрел на игру «Спартака» и матерился Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 25-го тура с тульским «Арсеналом» (0:3) заявил, что москвичам нужно кардинально менять состав.