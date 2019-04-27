Троц, Купер и Беруби поспорят за звание лучшего тренера регулярного сезона-2018/19

Официальный сайт НХЛ назвал имена трех специалистов, претендующих на «Джек Адамс Эворд».
Напомним, этот приз вручается лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата.
Отмечается, что на трофей претендуют: Барри Троц («Нью-Йорк Айлендерс»), Крэйг Беруби («Сент-Луис Блюз») и Джон Купер («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Добавим, что победитель станет известен 19 июня на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ.
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