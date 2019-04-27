Третьяк объяснил, почему Овечкин и Малкин не должны играть в одном звене - Советский спорт
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27 апреля 2019 11:39ХоккейГичунцев Артур

Третьяк объяснил, почему Овечкин и Малкин не должны играть в одном звене

Ранее стало известно, что оба игрока отправились в сборную России после вылета своих клубов из розыгрыша Кубка Стэнли.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от выступления национальной команды на ЧМ-2019, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

«Мне хотелось, чтобы Овечкин повторил прошлогодний успех, снова взяв Кубок Стэнли. К сожалению, не получилось. Зато теперь есть возможность участвовать в чемпионате мира, причем приехать вместе с друзьями из «Кэпиталз». Такая судьба, поймите! Мы все желали им удачи в плей-офф НХЛ. Для них взять Кубок Стэнли – главная задача. Ну, а теперь главная задача, если здоровье позволит, – выступать за национальную сборную. Это большая честь для каждого человека, который родился в России, где его научили играть в хоккей. Я не понимаю таких людей, которые не хотят играть за свою команду.

Задача у тренеров очень сложная. Трудно отказать звездам, ведущим игрокам НХЛ. А они ведь наши игроки, из России. Нужно четко понять, кто где нужен. Выстроить правильную тактику, подобрать звенья. Может быть, Евгений Малкин не должен играть в звене с Александром Овечкиным. Они выступали вместе в Сочи – и забили по одному голу. Их надо развести. Потому что Евгений Кузнецов замечательно с Овечкиным играет и знает его фирменную точку, откуда Саша бьёт. Знает его сильные стороны», – цитирует Третьяка «Матч ТВ».

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