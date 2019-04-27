Россия победила США и вышла в финал юниорского чемпионата мира - Советский спорт
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27 апреля 2019 19:34ХоккейЛипкин Антон

Россия победила США и вышла в финал юниорского чемпионата мира

Решающий буллит реализовал Амиров.

Юниорская сборная России вышла в финал чемпионата мира в Швеции.

В ½ финала российская команда нанесла поражение США в серии буллитов (3:2 Б).

В основное время форвард Родион Амиров открыл счет в меньшинстве, после чего в начале второго периода американец Коул Кофилд оформил дубль и вывел свою команду вперед. Впрочем, через четыре минуты Семен Чистяков снова сделал счет равным.

За десять минут овертайма шайб заброшено не было. А в серии буллитов Амиров и голкипер Ярослав Аскаров принесли России победу.

Таким образом, Россия сыграет в финале юниорского чемпионата мира впервые с 2009 года.

Второй финалист определится в матче Канада – Швеция.

Эрншельдсвик (Швеция)
Чемпионат мира (U18)
Плей-офф
½ финала

США – Россия – 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кофилд, 41, 44 – Амиров, 39. Чистяков, 48. Амиров (ПБ).

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