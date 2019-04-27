Якупов, Бочаров, Коновалов и еще семь игроков освобождены из сборной России - Советский спорт
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27 апреля 2019 20:05ХоккейЛипкин Антон

Якупов, Бочаров, Коновалов и еще семь игроков освобождены из сборной России

Тренеры сборной сократили состав команды.

Тренерский штаб сборной России освободил десять игроков, которые готовились в составе команды к чемпионату мира.

«Штаб сборной благодарит за работу Ивана Бочарова, Илью Коновалова, Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова», – говорится в официальном твиттере ФХР.

Таким образом, в настоящее время в составе сборной России тренируются:

вратари: Василевский («Тампа-Бэй», НХЛ), Георгиев («Рейнджерс», НХЛ), Сорокин (ЦСКА);
защитники: Сергачев («Тампа-Бэй», НХЛ), Любушкин («Аризона», НХЛ), Нестеров (ЦСКА), Блажиевский (ЦСКА), Хафизуллин (СКА), Зуб (СКА), Киселевич («Виннипег», НХЛ), Елесин («Локомотив»), Яковлев («Нью-Джерси», НХЛ), Сергеев («Салават Юлаев»);
форварды: Ткачев («Салават Юлаев»), Малкин («Питтсбург», НХЛ), Кучеров («Тампа-Бэй», НХЛ), Григоренко (ЦСКА), Анисимов («Чикаго», НХЛ), Капризов (ЦСКА), Ковальчук («Лос-Анджелес», НХЛ), Андронов (ЦСКА), Плотников (СКА), Михеев («Авангард»), Кадейкин («Салават Юлаев»), Барабанов (СКА), Телегин (ЦСКА), Красковский («Локомотив»), Голышев («Автомобилист»).

Напомним, к сборной также должны присоединиться защитники Дмитрий Орлов («Вашингтон», НХЛ) и Никита Зайцев («Торонто», НХЛ), а также форварды Александр Овечкин («Вашингтон», НХЛ), Евгений Кузнецов («Вашингтон», НХЛ), Никита Гусев («Вегас», НХЛ), Евгений Дадонов («Флорида», НХЛ).

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).

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