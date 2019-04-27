Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединятся к сборной России 30 апреля - Советский спорт
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27 апреля 2019 22:59ХоккейЛипкин Антон

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединятся к сборной России 30 апреля

Чемпионат мира стартует 10 мая.

Игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов присоединятся к сборной России 30 апреля, сообщил руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.

«Все они прибудут 30 апреля, кроме (Никиты) Зайцева. Сыграют ли они в матчах Евротура, пока говорить преждевременно», – приводит ТАСС слова Ротенберга.

Напомним, ранее стало известно о том, что защитник «Торонто» Никита Зайцев приедет в расположение сборной России 5 мая.

С 1 по 5 мая в Чехии пройдет заключительный этап Евротура. В рамках турнира сборная России сыграет 1 мая со Швецией в Стокгольме, а также 4 мая с Финляндией и 5 мая с Чехией в Брно.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).

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