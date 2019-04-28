Панарин признан первой звездой дня в НХЛ - Советский спорт
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28 апреля 2019 08:48Хоккей

Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трех лучших игроков прошедшего игрового дня.

Первой звездой дня был признан российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в игре с «Бостоном» (3:2 2ОТ).

Второй звездой стал нападающий «Блю Джекетс» Мэтт Дюшен, на счету которого победная шайба матче с «Бостоном».

Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц, набравший во второй игре против «Сент-Луиса» (4:2) 3 (2+1) очка.

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