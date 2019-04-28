Вячеслав Быков: Чемпионат мира — это бесценный шанс, чтобы наиграть игроков своего чемпионата

- Трудно ли будет расставить звезд по составу? У этих ребят за плечами богатая спортивная жизнь. Они имели возможность работать с разными тренерами и системами, выходили с разными партнерами. И уже настало их время передавать опыт. Поставят с молодыми, с ветеранами - неважно. Главное - создать в сборной уникальную и правильную атмосферу.
Не обидно ли будет отцеплять от сборной игроков КХЛ? Этот вопрос зависит от стратегии сборной России. Мы ведь пошли на новый олимпийский цикл. А кто сыграет в Пекине-2022? Вы уверены, что туда приедут хоккеисты НХЛ? Если нет, то там опять могут выступить лучшие игроки КХЛ и Европы. Если так, то чемпионат мира - это бесценный шанс, чтобы наиграть и подтянуть игроков своего чемпионата, - передает слова Быкова «Матч ТВ».
Напомним, чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. На групповом этапе турнира сборная России сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.
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