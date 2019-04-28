Брюс Кэссиди: Бержерон в первом овертайме сделал многое, но Бобровский просто украл победу - Советский спорт
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28 апреля 2019 12:18Хоккей

Брюс Кэссиди: Бержерон в первом овертайме сделал многое, но Бобровский просто украл победу

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение от «Коламбуса» (3:2 2ОТ) во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ.

- Берджи (Бержерон) в первом овертайме сделал многое. Но Бобровский просто украл это (победу)... Ты можешь критиковать отсутствие реализации, но иногда обязан снять шляпу перед голкипером, - цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после двух матчей серии до четырех побед счет равный - 1-1. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе 1 и 3 мая.

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