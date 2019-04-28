Дон Черри: С такой игрой Бобровского ему можно забить только при несчастном случае Хоккейный эксперт Дон Черри прокомментировал игру голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Бостоном» (3:2 2ОТ).

- С такой игрой Бобровского ему можно забить только при несчастном случае. У него последний год контракта, и ко всему прочему он бьется за новое соглашение, которое будет миллиона на три в год выше предыдущего. Не говорю, что он так играет именно поэтому, но... Так или иначе, забить такому Бобровскому - почти невозможно, - цитирует Черри официальный сайт НХЛ со ссылкой на телеканал CBC.

Добавим, что после двух матчей серии до четырех побед счет равный - 1-1. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе 1 и 3 мая.