Владислав Третьяк: Состав сборной на ЧМ? Очень важно правильно таким добром распорядиться - Советский спорт
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28 апреля 2019 18:03ХоккейЛипкин Антон

Владислав Третьяк: Состав сборной на ЧМ? Очень важно правильно таким добром распорядиться

В сборную России вызваны 16 игроков НХЛ.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о составе сборной России на чемпионат мира в Словакии.

«Думаю, главная задача, чтобы мы с таким составом справились, правильно распределили игроков, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Мы знаем, какие у Овечкина сильные стороны, как он играет, откуда он забивает.

Очень важно правильно таким добром распорядиться и расставить наших игроков в звеньях».

Напомним, в сборную России вызваны 16 игроков НХЛ, в том числе и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).

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