Россия проиграла Швеции в овертайме финала юниорского чемпионата мира - Советский спорт
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28 апреля 2019 23:38ХоккейЛипкин Антон

Россия проиграла Швеции в овертайме финала юниорского чемпионата мира

Россия завоевала серебро спустя десять лет.

Юниорская сборная России стала серебряным призером чемпионата мира в Швеции.

В финальном матче Россия потерпела поражение от хозяев турнира (3:4 OT), пропустив решающую шайбу на шестой минуте овертайма.

По ходу основного времени игры российская команда проигрывала со счетом 0:2, но смогла сравнять счет и выйти вперед, однако «тре крунур» быстро отыгрались, а в овертайме оформили победу.

Отметим, что три шайбы, в том числе победную, забросил форвард Лукас Рэймонд.

Швеция впервые в истории стала победителем юниорского чемпионата мира. Россия в пятый раз и впервые с 2009 года завоевала серебро.

Эрншельдсвик (Швеция)
Чемпионат мира (U18)
Плей-офф
Финал

Россия – Швеция – 3:4 OT (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Голы: Подколзин, 32. Амиров, 41. Грошев, 51 – Рэймонд, 10, 51, 66. Холмстрем, 26.

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