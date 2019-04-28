Россия проиграла Швеции в овертайме финала юниорского чемпионата мира Россия завоевала серебро спустя десять лет.

Юниорская сборная России стала серебряным призером чемпионата мира в Швеции.

В финальном матче Россия потерпела поражение от хозяев турнира (3:4 OT), пропустив решающую шайбу на шестой минуте овертайма.

По ходу основного времени игры российская команда проигрывала со счетом 0:2, но смогла сравнять счет и выйти вперед, однако «тре крунур» быстро отыгрались, а в овертайме оформили победу.

Отметим, что три шайбы, в том числе победную, забросил форвард Лукас Рэймонд.

Швеция впервые в истории стала победителем юниорского чемпионата мира. Россия в пятый раз и впервые с 2009 года завоевала серебро.

Эрншельдсвик (Швеция)

Чемпионат мира (U18)

Плей-офф

Финал

Россия – Швеция – 3:4 OT (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Подколзин, 32. Амиров, 41. Грошев, 51 – Рэймонд, 10, 51, 66. Холмстрем, 26.