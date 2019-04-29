Американец Джек Хьюз побил юниорский рекорд Александра Овечкина - Советский спорт
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29 апреля 2019 00:40Хоккей

Американец Джек Хьюз побил юниорский рекорд Александра Овечкина

17-летний форвард сборной США Джек Хьюз стал самым результативным игроком в истории юниорских чемпионатов мира.

За 14 встреч двух турниров он набрал 32 очка (14+18), что позволило ему опередить Александра Овечкина. У российского форварда, который также выступил на двух ЮЧМ, было 31 очко (23+8).

Напомним, что сборная США на ЮЧМ-2019 заняла третье место, выиграв в матче за бронзу у канадцев 5:2. Золото досталось хозяевам турнира шведам, которые обыграли в финале россиян в овертайме 4:3.

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