Американец Джек Хьюз побил юниорский рекорд Александра Овечкина

За 14 встреч двух турниров он набрал 32 очка (14+18), что позволило ему опередить Александра Овечкина. У российского форварда, который также выступил на двух ЮЧМ, было 31 очко (23+8).
Напомним, что сборная США на ЮЧМ-2019 заняла третье место, выиграв в матче за бронзу у канадцев 5:2. Золото досталось хозяевам турнира шведам, которые обыграли в финале россиян в овертайме 4:3.
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