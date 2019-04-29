«Каролина» снова победила «Айлендерс»: «ураганы» забили дважды за 48 секунд (видео) Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Каролина», выбившая из розыгрыша Кубка Стэнли его действующего обладателя «Вашингтон», выиграла два матча подряд в начале новой серии. «Ураганы» победили в обоих гостевых матчах «Нью-Йорк Айлендерс».

По ходу матча из-за травм у гостей покинул поле сначала защитник Тревор Ван Римсдайк, а затем вратарь Петр Мразек. Голкипера на 27-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев заменил 35-летний Кертис Макиленни, у которого до сегодняшнего дня было всего два матча плей-офф в карьере. Это обстоятельство не помешало Макиленни не пропустить за оставшееся время - он отразил все 17 бросков. При этом надо отметить, что у «Айлендерс» после видеопросмотра за 14 секунд до конца второго периода был отменен гол. А в начале третьего периода в течение 48 секунд «Каролина» забила дважды, и это принесло ей победу.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 2 мая на поле «Каролины» и стартует в 2.00 мск.

НХЛ

Кубок Стэнли

Восточная конференция

1/4 финала

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Каролина» – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Барзал (Ли, Эберле), 13:17 — 1:0; Фогеле (Вальмарк, Мяняляйнен), 40:17– 1:1; Нидеррайтер (Терявяйнен, Славин), 41:05 – 1:2.

Счет в серии: 0-2.