«Каролина» снова победила «Айлендерс»: «ураганы» забили дважды за 48 секунд (видео)

«Каролина», выбившая из розыгрыша Кубка Стэнли его действующего обладателя «Вашингтон», выиграла два матча подряд в начале новой серии. «Ураганы» победили в обоих гостевых матчах «Нью-Йорк Айлендерс».
По ходу матча из-за травм у гостей покинул поле сначала защитник Тревор Ван Римсдайк, а затем вратарь Петр Мразек. Голкипера на 27-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев заменил 35-летний Кертис Макиленни, у которого до сегодняшнего дня было всего два матча плей-офф в карьере. Это обстоятельство не помешало Макиленни не пропустить за оставшееся время - он отразил все 17 бросков. При этом надо отметить, что у «Айлендерс» после видеопросмотра за 14 секунд до конца второго периода был отменен гол. А в начале третьего периода в течение 48 секунд «Каролина» забила дважды, и это принесло ей победу.
Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 2 мая на поле «Каролины» и стартует в 2.00 мск.
НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
1/4 финала
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Каролина» – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Барзал (Ли, Эберле), 13:17 — 1:0; Фогеле (Вальмарк, Мяняляйнен), 40:17– 1:1; Нидеррайтер (Терявяйнен, Славин), 41:05 – 1:2.
Счет в серии: 0-2.
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