Федор Канарейкин: Очевидно, какие шансы у сборной России на ЧМ с таким составом Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая 2019 года.

Заслуженный тренер РФ Федор Канарейкин и бывший тренер национальной команды Игорь Захаркин поделились ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира.

«Не о чем даже говорить, с таким звездным составом нужно только побеждать», - цитирует Канарейкина News.ru.

«Смысл говорить о сборной? Очевидно, какие у нас шансы на победу с таким составом», - добавил Захаркин.

На чемпионат мира в сборную России вызваны ведущие хоккеисты, выступающие в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас») и другие.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.