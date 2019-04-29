Федор Канарейкин: Очевидно, какие шансы у сборной России на ЧМ с таким составом

Заслуженный тренер РФ Федор Канарейкин и бывший тренер национальной команды Игорь Захаркин поделились ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира.
«Не о чем даже говорить, с таким звездным составом нужно только побеждать», - цитирует Канарейкина News.ru.
«Смысл говорить о сборной? Очевидно, какие у нас шансы на победу с таким составом», - добавил Захаркин.
На чемпионат мира в сборную России вызваны ведущие хоккеисты, выступающие в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас») и другие.
Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.
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