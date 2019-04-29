Стал известен состав сборной Канады на ЧМ-2019 - Советский спорт
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29 апреля 2019 20:31ХоккейСметанникова Дарья

Стал известен состав сборной Канады на ЧМ-2019

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая 2019 года в Словакии.

Пресс-служба сборной Канады сообщила состав команды на предстоящий чемпионат мира.

Вратари: Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»);

Защитники: Данте Фаббро («Нэшвилл»), Дарнелл Нурс («Эдмонтон»), Ши Теодор («Вегас»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер»), Брэндон Монтур («Баффало») и Тома Шабо («Оттава»);

Нападающие: Шон Кутюрье («Филадельфия»), Адам Хенрик («Анахайм»), Дилан Строум («Чикаго»), Кайл Террис («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Мэтью Жозеф, Энтони Чирелли (оба — «Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба — «Детройт»), Марк Стоун и Джонатан Маршессо (оба — «Вегас»).

«Это всегда особенный момент, когда вы получаете возможность представлять свою страну на международной арене. Этот список представляет собой смесь молодежи и ветеранов, которые помогут проложить путь в этом краткосрочном соревновании. Наш тренерский штаб рад работать с этими игроками, так как мы готовимся к соревновательному турниру в Словакии, который начнется 10 мая», - сообщил тренер сборной Канады Джейсон Боттерилл.

Сборная Канады на групповом этапе ЧМ-2019 сыграет с командами Германии, Дании, Финляндии, Франции, Великобритании, Словакии и США.

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