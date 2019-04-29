Форвард СКА Прохоркин договорился с клубом НХЛ - Советский спорт
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29 апреля 2019 21:41ХоккейСметанникова Дарья

Форвард СКА Прохоркин договорился с клубом НХЛ

25-летний россиянин продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Нападающий СКА Николай Прохоркин сообщил, что договорился о контракте на один сезона с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».

«Уезжаю в НХЛ, договорился о контракте сроком на один год с «Лос-Анджелесом», - цитирует хоккеиста «Р-Спорт».

Контракт Прохоркина со СКА истекает 30 апреля.

В завершившемся сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за СКА, набрав 41 (20+21) очко. Отметим, что на драфте НХЛ 2012 года Прохоркин был выбран «Лос-Анджелес Кингз» под общим 121-м номером.

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