Хоккеистки юниорской сборной России выиграли Кубок Европы

Женская юниорская сборная России обыграла команду Финляндии в финале Кубка Европы. Матч закончился победой россиянок со счетом 3:0.
В составе российской команды отличились Татьяна Панкратова, Ксения Тюрина и Дарья Коваленко. В воротах сборной России стояла Юлия Волкова.
Таким образом, женская сборная России стала обладателем Кубка Европы. В матче за третье место Чехия обыграла Австрию (3:1).
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