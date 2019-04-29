Хоккеистки юниорской сборной России выиграли Кубок Европы - Советский спорт
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29 апреля 2019 22:21ХоккейСметанникова Дарья

Хоккеистки юниорской сборной России выиграли Кубок Европы

В Чехии состоялся Кубок Европы среди женских юниорских команд (до 16 лет).

Женская юниорская сборная России обыграла команду Финляндии в финале Кубка Европы. Матч закончился победой россиянок со счетом 3:0.

В составе российской команды отличились Татьяна Панкратова, Ксения Тюрина и Дарья Коваленко. В воротах сборной России стояла Юлия Волкова.

Таким образом, женская сборная России стала обладателем Кубка Европы. В матче за третье место Чехия обыграла Австрию (3:1).

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