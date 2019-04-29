Николай Прохоркин: Проблема КХЛ в том, что в команде по 30 игроков - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2019 22:27ХоккейСметанникова Дарья

Николай Прохоркин: Проблема КХЛ в том, что в команде по 30 игроков

25-летний форвард договорился с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на контракт на один сезон.

Нападающий СКА Николай Прохоркин назвал главную проблему КХЛ.

«В КХЛ есть такая проблема, и о ней никто не говорит. Проблема в том, что в команде очень много игроков – по 30 человек.

В результате у нас люди не знают, будут ли они играть следующий матч, когда они вообще будет играть.

Как сказал Паша Дацюк, «Клуб Ротация». И сейчас вот так в КХЛ, и ничего не поделать. Надо с этим работать, нужно решать проблему», - цитирует Прохоркина «Р-Спорт».

В завершившемся сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за СКА, набрав 41 (20+21) очко. Отметим, что на драфте НХЛ 2012 года Прохоркин был выбран «Лос-Анджелес Кингз» под общим 121-м номером.

23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
29/04 23:26Футбол
Софьян Ханни: Сейчас «Спартаку» важно сохранить пятую строчкуПосле матча «Спартака» с «Рубином» своими впечатлениями поделились полузащитник хозяев Софьян Ханни, защитник гостей Егор Сорокин, а также полузащитник казанцев Руслан Камболов.
29/04 14:56Футбол
Евгений Ловчев: Сафонов сделал то, что Бесков требовал от ДасаеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что Матвей Сафонов, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов уже в июне могут оказаться в расположении сборной России.
28/04 23:38Хоккей
У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМСборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
29/04 18:20Хоккей
Малкин, Кучеров, Гусев - в одной пятерке! Уже 1 мая со Швецией!Обсуждаем состав звеньев сборной, которая 1-5 мая выступит на Чешских играх.
28/04 19:00Хоккей
Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира
29/04 17:32Футбол
«Зенит» – уже чемпион, зачем Семаку ложь, а «Аякс» – мечта Галицкого. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 30 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
28/04 14:16Хоккей
Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции. Начало финальной встречи — в 20.30.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
29/04 22:47Футбол
Олег Кононов: Готов строить «Спартак» будущегоКурбан Бердыев и Олег Кононов ответили на вопросы журналистов после матча «Спартак» - «Рубин» (1:1).
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
27/04 19:45Хоккей
Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустяСборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.
29/04 14:00Футбол
Азмун догнал Чалова, травма Игнатьева и утка на поле. Хит-парад российского футбольного уик-энда«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 26-го тура РПЛ.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
29/04 22:27Футбол
Евгений Ловчев: «Спартаку» нужно менять всю защиту!Обозреватель «Советского спорта» - о матче «Спартак» - «Рубин».
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
Новости
23:34 Фигурное катание Максим Ковтун: Через год-полтора меня забудут, потому что я не олимпийский чемпион
23:29 Футбол «Рубин» поздравил Бухарова с рождением сына
23:23 Футбол Андрей Тихонов: У Кононова в «Краснодаре» исполнители были лучше, чем сейчас в «Спартаке»
23:17 Хоккей Александр Медведев: Приход Знарка в «Спартак» сделает лигу еще более интересной
23:13 Футбол Спаллетти будет тренировать «Интер» в следующем сезоне
23:09 Футбол Эрик тен Хаг: У «Аякса» будут хорошие шансы в матче с «Тоттенхэмом»
22:55 Хоккей Кравцов попрощался с «Трактором»: Я буду помнить все победы и поражения
22:52 Футбол Игбун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ по версии InStat Index
22:47 Футбол Владислав Пантелеев: Рад, что «Рубину» удалось отобрать очки у бывшей команды
22:42 Футбол Налоговые органы Бразилии наложили арест на самолет и вертолет Неймара
22:38 Футбол «Эвертон» продлил контракт с полузащитником Дэвисом
22:33 Футбол Роман Павлюченко: Половина состава «Спартака» не соответствует уровню команды
22:31 Футбол Егор Сорокин: «Спартак» — мои клиенты? Да нет, просто стечение обстоятельств (видео)
22:27 Хоккей Николай Прохоркин: Проблема КХЛ в том, что в команде по 30 игроков
22:21 Хоккей Хоккеистки юниорской сборной России выиграли Кубок Европы
22:16 Футбол Самуэль Жиго: Надеюсь, что сезон для меня не закончен
22:13 ММА Исмаилов – о драке с Минеевым: В один момент хищник стал сомневаться, черт это или гиена (фото)
22:09 Футбол Андрей Червиченко: Какая «Спартаку» Лига чемпионов? Там Лига Европы под вопросом
21:55 Футбол Олег Кононов: У Рассказова трещина лодыжки, у Жиго - рецидив старой травмы
21:55 Футбол «Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матче
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика