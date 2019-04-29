Николай Прохоркин: Проблема КХЛ в том, что в команде по 30 игроков

Нападающий СКА Николай Прохоркин назвал главную проблему КХЛ.
«В КХЛ есть такая проблема, и о ней никто не говорит. Проблема в том, что в команде очень много игроков – по 30 человек.
В результате у нас люди не знают, будут ли они играть следующий матч, когда они вообще будет играть.
Как сказал Паша Дацюк, «Клуб Ротация». И сейчас вот так в КХЛ, и ничего не поделать. Надо с этим работать, нужно решать проблему», - цитирует Прохоркина «Р-Спорт».
В завершившемся сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за СКА, набрав 41 (20+21) очко. Отметим, что на драфте НХЛ 2012 года Прохоркин был выбран «Лос-Анджелес Кингз» под общим 121-м номером.
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