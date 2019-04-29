Владимир Филатов: На ЮЧМ-2019 получилось только серебро, но это достойный результат Второе место юниорской сборной России стало самым крупным успехом нашей команды за последние 10 лет.

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Владимир Филатов прокомментировал итог чемпионата мира 2019 года. Россияне в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам в овертайме 3:4.

«Хотелось, конечно, победить, завоевать золотые медали. Но ребята выложились в финале полностью. На протяжении всего турнира они старались добиваться только положительного результата. Получилось только серебро, но это все равно достойный результат. Он достигнут благодаря кропотливой работе и самих парней, и федерации, и тренеров, и руководства, и аналитического отдела.

После финала нашей задачей было направить парней, объяснить им, что да, тяжелое поражение, но пусть оно будет самым тяжелым в их длинной карьере. Дальше, надеюсь, будет легче, будут победы. У них дальше молодежный хоккей. Будем надеяться, что многие из них попадут в сборную U-20 или хотя бы получат шанс себя там проявить. Будем надеяться, что у них большое хоккейное будущее, мне, по крайней мере, этого бы хотелось», - цитирует Филатова «Р-Спорт».