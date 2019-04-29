Владимир Филатов: На ЮЧМ-2019 получилось только серебро, но это достойный результат

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Владимир Филатов прокомментировал итог чемпионата мира 2019 года. Россияне в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам в овертайме 3:4.
«Хотелось, конечно, победить, завоевать золотые медали. Но ребята выложились в финале полностью. На протяжении всего турнира они старались добиваться только положительного результата. Получилось только серебро, но это все равно достойный результат. Он достигнут благодаря кропотливой работе и самих парней, и федерации, и тренеров, и руководства, и аналитического отдела.
После финала нашей задачей было направить парней, объяснить им, что да, тяжелое поражение, но пусть оно будет самым тяжелым в их длинной карьере. Дальше, надеюсь, будет легче, будут победы. У них дальше молодежный хоккей. Будем надеяться, что многие из них попадут в сборную U-20 или хотя бы получат шанс себя там проявить. Будем надеяться, что у них большое хоккейное будущее, мне, по крайней мере, этого бы хотелось», - цитирует Филатова «Р-Спорт».
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